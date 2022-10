“Normaal gebeurt dit enkel bij blockbusters”: al meer dan 17.000 tickets verkocht voor ‘Zillion’

De grootse première van dinsdagavond blijkt een goede voorspeller voor het verdere succes van de film. Hoewel ‘Zillion' pas sinds woensdag te zien is in alle zalen, zijn er wel al 17.000 kaartjes verkocht voor alle vertoningen van deze week. “Intussen gaat het zelfs om een pak meer tickets, want die cijfers zijn inmiddels een dag oud", vervolgt Van Troos. “Bovendien tekenden ook op de première en de avant-premières enkele duizenden mensen present. Zij zijn daar nog niet bijgeteld.”

Dat een Vlaamse film op zo’n grote belangstelling kan rekenen, is erg uitzonderlijk. “Meestal zie je dat enkel bij Amerikaanse blockbusters”, legt Van Troos uit. “Ik kan me in elk geval geen andere Vlaamse prent herinneren die zo’n hoge presale-cijfers behaalde." Kers op de taart zijn de ‘relive the hype’-party’s op vrijdag- en zaterdagavond. “Dan spelen we de film in veertien zalen van Kinepolis Antwerpen en krijgt iedereen nadien toegang tot de Waagnatie in Antwerpen, waar de sfeer van de Zillion zo goed mogelijk is nagebootst. Alle tickets daarvoor zijn helaas de deur uit.”