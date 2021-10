Nora Gharib speelt griezelige weerwolf in nieuwe ‘Nachtwacht’-film: “Ook in het echt denken mensen dat ik gemeen ben”

TV Reboot ‘Sex and the City’ vanaf december te zien

5 oktober De langverwachte reboot van de hitserie ‘Sex and the City’ is vanaf december te zien op streamingdienst HBO Max. Dat heeft HBO vandaag bekendgemaakt tijdens een digitaal evenement. Wanneer de serie, die ‘And Just Like That...’ heet, precies verschijnt, is nog niet aangekondigd.