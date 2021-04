Nora Gharib en Guga Baùl spelen mee in derde ‘Nachtwacht’-film

Film Het schrijven van ‘Ava­tar’-vervolg­films liep niet van leien dakje: “Ik moest dreigen dat ik hen zou ontslaan”

2 april Met ‘Avatar’ had regisseur James Cameron (66) meteen een reusachtige hit te pakken. Geen wonder dat er nog vier vervolgfilms op het menu staan. Al had Cameron wel moeite om alle neuzen in de juiste richting te krijgen, vertelt hij in ‘The Marianne Williamson Podcast’.