Noodfonds opgericht voor filmmakers in oorlogsgevaar

Film IN BEELD. Bekend Vlaanderen keurt ‘The Batman’ tijdens avant-première-avond

Van vampier naar vleermuis. Een kleine stap in filmland, maar een ontzettend grote voor Robert Pattinson. Vanaf morgen is de acteur te zien in ‘The Batman’, en brengt hij zijn versie van de iconische vleermuis naar het witte doek. Bekend Vlaanderen mocht de vertolking van de Brit vanavond al keuren, en sloeg die uitnodiging niet in de wind.

2 maart