‘Nomadland’ grote winnaar, twee beeldjes voor Belgische ‘Sound of Metal’: alles wat je moet weten over Oscars 2021

FilmZondagnacht werden in Hollywood de Oscars voor de 93ste keer uitgereikt. Zoals verwacht was ‘Nomadland’ de grote winnaar van de avond. Helaas grepen onze Belgische acteurs, Koen De Bouw en Johan Heldenbergh, naast de prijzen. ‘Sound of Metal’, een Belgische co-productie, won wél twee beeldjes. Maar de opvallendste award van de avond was toch wel die van ‘Beste Acteur’. De Oscar ging compleet onverwacht naar Anthony Hopkins, terwijl iedereen dacht dat het beeldje postuum naar Chadwick Boseman zou gaan. Daardoor liep de show op een sisser af.

De ceremonie vond in de nacht van zondag op maandag plaats in Hollywood in een relatief sobere setting, vanwege de coronacrisis. In de zaal zaten alleen de genomineerden, elk met maximaal één andere gast. De show ging door op twee plaatsen: een aantal segmenten werden opgenomen in het gebruikelijke Dolby Theater, maar de rest werd verwacht in treinstation Union Station. Inbellen via Zoom was niet toegestaan, maar er werden wereldwijd wel plekken voorzien van waaruit sterren de show konden volgen en eventueel via videoverbinding hun prijs in ontvangst mochten nemen. Zo stonden er locaties opgezet in Londen en Parijs.

Mondmaskers waren niet verplicht, maar de aanwezige gasten werd wel gevraagd om zich zoveel mogelijk af te zonderen in de tien dagen voor de awardshow. Ter plaatse kregen ze een sneltest en werd hun temperatuur genomen.

Nomadland

Zoals verwacht won ‘Nomadland’ de meest gegeerde award van de avond: die voor ‘Beste Film’. De prent met Frances McDormand in de hoofdrol was de grote topfavoriet van de avond en won in totaal drie beeldjes, want ook ‘Beste Actrice’ en ‘Beste Regie’ gingen naar de film. ‘Nomadland’ volgt een ontslagen weduwe, gespeeld door McDormand, die met een camper door het westen van de Verenigde Staten trekt.

Chloé Zhao werd de tweede vrouw ooit die de prestigieuze Oscar voor ‘Beste Regie’ won, na Kathryn Bigelow, die in 2009 won met ‘The Hurt Locker’. Zhao won eerder ook al de BAFTA, Golden Globe en DGA-award (Directors’ Guild of America). Ze was ook de eerste niet-blanke vrouw die genomineerd werd voor de Oscar voor de Beste Regisseur. “Dit is voor iedereen die het geloof en de moed had om vast te houden aan het goede in zichzelf. En voor iedereen die vasthoudt aan het goede in andere mensen”, zei Zhao tijdens de ceremonie.

Frances McDormand zorgde tijdens het ontvangen van de ‘Beste Film’-prijs nog voor een opvallend momentje: ze huilde als een wolf op het podium. Een eerbetoon aan Michael Wolf Snyder, de sound designer van de film die eerder dit jaar uit het leven stapte.

Twerkende Glenn Close

Tweede grote winnaar van de avond: actrice Glenn Close. Zij greep voor de achtste keer naast een Oscar - een prijs die ze tot dusver nog nooit in ontvangst mocht nemen -, maar liet dat niet aan haar hart komen. Toen ‘Da Butt’ weerklonk tijdens de show, twerkte ze gezellig mee. Van een historisch moment gesproken.

Volledig scherm Een twerkende Glenn Close. © Giphy

Geen postuum beeldje voor Chadwick

Volledig scherm Chadwick Boseman' in 'Ma Rainey's Black Bottom'. © AP

De allerlaatste prijs van de avond, dit jaar die voor ‘Beste Acteur’ in plaats van ‘Beste Film’, ging naar Anthony Hopkins voor zijn rol in ‘The Father’. Dat is een heel opmerkelijke keuze, gezien men verwachtte dat deze award postuum naar Chadwick Boseman zou gaan. “Dit is de grootste verrassing van de avond”, klinkt het bij critici in Hollywood. “Men heeft duidelijk ingezet op een emotionele overwinning voor Boseman, door de award voor ‘Beste Acteur’ tot het laatst te bewaren. In de plaats daarvan ging het beeldje naar Anthony Hopkins, die niet eens kwam opdagen om zijn prijs op te halen.” Hopkins brak wel een record met zijn winst: hij is met zijn 83 jaar de oudste Oscarwinnaar ooit. Hij neemt het over van de vorige recordhouder, Christopher Plummer, die 82 was toen hij het beeldje won voor ‘The Beginners’.

(Lees verder onder tweets)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Kristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood, schrok van deze verrassende wending. “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het hoorde”, klinkt het. “Chadwick Boseman heeft de ene award na de andere in de wacht gesleept, dus het was voor mij eigenlijk al een uitgemaakte zaak dat ook de Oscar naar hem zou gaan. Toen ik hoorde dat het Anthony Hopkins was, hoopte ik eigenlijk nog dat Joaquin Phoenix ging zeggen dat hij een fout gemaakt had, zoals een paar jaar geleden met ‘Moonlight’ is gebeurd.”

Ook Riz Ahmed, genomineerd voor zijn rol in ‘Sound Of Metal’, greep naast de Oscar. De prijs van ‘Beste Echtgenoot’ mocht hij van het internet dan weer wél mee naar huis nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Oscars met een Belgisch tintje

Volledig scherm Mikkel E. G. Nielsen, met zijn Oscar voor Beste Editing, dankzij 'Sound of Metal'. © REUTERS

Onze ogen waren vanavond uiteraard gericht op de Belgisch getinte inzendingen, zoals de Belgische coproductie ‘Sound of Metal’. Die verzilverde twee van de zes Oscar-nominaties: die voor ‘Beste Geluid’ en ‘Beste Montage’.

‘Sound of Metal’ is het debuut van regisseur Darius Marder en vertelt het verhaal van de ex-verslaafde metal drummer Ruben (Riz Ahmed) die onverwacht zijn gehoor verliest terwijl hij samen met vriendin Lou (Olivia Cooke) op tournee is. De productie, die te zien is op Amazon Prime, won eerder deze maand ook al twee BAFTA’s, die voor beste geluid en beste montage.

De film was genomineerd voor zes Oscars in totaal: die voor ‘Origineel Scenario’, ‘Beste Acteur in een Bijrol’, ‘Beste Geluid’, ‘Film Editing’, ‘Beste Acteur in een Hoofdrol’ en ‘Beste Film’. De awards voor ‘Origineel Scenario’ en ‘Acteur in een Bijrol’ zijn door Emerald Fennell (‘Promising Young Woman’) en Daniel Kaluuya (‘Judas and the Black Messiah’) weggekaapt.

Volledig scherm Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michellee Couttolenc en Jaime Baksht winnen Beste Geluid voor 'Sound of Metal'. © EPA

Geen ‘Beste Buitenlandse Film’ met Belgische roots

Denemarken heeft met de tragikomedie ‘Druk (Another Round)’ van regisseur Thomas Vinterberg de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. ‘Druk (Another Round)’ vertelt over vier docenten, gespeeld door onder anderen Mads Mikkelsen, die bij wijze van experiment voortaan met alcohol op voor de klas gaan staan. In deze categorie waren ook twee films met een Belgische acteur genomineerd: het Tunesische ‘The Man Who Sold His Skin’, met Koen De Bouw, en ‘Quo Vadis Aida’ met Johan Heldenbergh.

Youn Yuh-jung wint als eerste Koreaanse vrouw ‘Beste Bijrol’

Een historisch momentje tijdens de Oscars: Youn Yuh-jung (73) won als eerste Koreaanse vrouw ooit de Oscar voor ‘Beste Vrouwelijke Bijrol’. Dat dankzij haar rol in de film ‘Minari’. Ze brak meteen het ijs door met Brad Pitt te flirten, die haar het beeldje mocht overhandigen. “Mr. Brad Pitt, eindelijk! Het is fijn om je te ontmoeten. Waar was je toen we aan het filmen waren? Het is een hele eer.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het internet was trouwens ook erg afgeleid door de ‘man bun’ van Brad Pitt, die met een klein dotje kwam opdagen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daniel Kaluuya wint Oscar voor ‘Beste Mannelijke Bijrol’

Daniel Kaluuya heeft de Oscar voor de ‘Beste Mannelijke Bijrol’ gewonnen voor zijn rol in ‘Judas and the Black Messiah’. Kenners hadden voorspeld dat Kaluuya de award zou wegkapen.

In zijn speech bedankte Kaluuya Fred Hampton, de leider van de Black Panthers in Chicago in de jaren zestig, die hij speelt in de film. “Wat een man. Hoe gezegend zijn we om in een tijdperk te leven waarin hij geleefd heeft. Hij was 21 jaar op deze aarde en heeft een manier gevonden om de kinderen eten te geven, hen te onderwijzen, gratis medische zorgen te geven, tegen alle verwachtingen in”, aldus Kaluuya. “Hij heeft mij geleerd hoe ik van mezelf moet houden, en die liefde stroomt over naar de zwarte gemeenschap en andere gemeenschappen. We hebben geleerd hoe machtig eenheid is. Wanneer zij ‘verdeel en heers’ spelen, zeggen wij: ‘Verenig je en stijg boven hen uit.’”

Volledig scherm Daniel Kaluuya © AP

Bekijk ook:

ALLE WINNAARS OP EEN RIJ

Best Picture

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland (winnaar)

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Beste Acteur

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father (winnaar)

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Beste Actrice

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland (winnaar)

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Beste Actrice in een Bijrol

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari (winnaar)

Beste Acteur in een Bijrol

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah (winnaar)

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Leslie Odom, Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Beste Regie

Chloé Zhao, Nomadland (winnaar)

Thomas Vinterberg, Another Round

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Best Adapted Screenplay

The Father (Christopher Hampton & Florian Zeller) (winnaar)

Borat Subsequent Moviefilm (Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja & Dan Swimer)

Nomadland (Chloé Zhao)

One Night in Miami (Kemp Powers)

The White Tiger (Ramin Bahrani)

Best Original Screenplay

Promising Young Woman (Emerald Fennell) (winnaar)

Judas and the Black Messiah (Will Berson, Shaka King, Keith Lucas & Kenny Lucas)

Minari (Lee Isaac Chung)

Sound of Metal (Derek Cianfrance, Abraham Marder & Darius Marder)

The Trial of the Chicago 7 (Aaron Sorkin)

Best Costume Design

Ma Rainey’s Black Bottom (winnaar)

Emma

Mank

Mulan

Pinocchio

Beste Originele Soundtrack

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul (winnaar)

Best Animated Short Film

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You (winnaar)

Opera

Yes-People

Best Live-Action Short Film

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers (winnaar)

White Eye

Beste Documentaire

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher (winnaar)

Time

Beste korte Documentaire

Colette (winnaar)

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Beste Buitenlandse Film

Denmark, Druk (Another Round) (winnaar)

Hong Kong, Better Days

Romania, Collective

Tunisia, The Man Who Sold His Skin

Bosnia and Herzegovina, Quo Vadis, Aida?

Beste Geluid

Greyhound

Mank

News of the World

Sound of Metal (winnaar)

Soul

Best Production Design

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank (winnaar)

News of the World

Tenet

Best Film Editing

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal (winnaar)

The Trial of the Chicago 7

Beste Cinematografie

Judas and the Black Messiah

Mank (winnaar)

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Best Visual Effects

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet (winnaar)

Best Animated Feature Film

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul (winnaar)

Wolfwalkers

Beste Makeup en Hairstyling

Ma Rainey’s Black Bottom (winnaar)

Emma

Hillbilly Elegy

Mank

Pinocchio

Best Original Song

‘Husavik’ from Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

‘Fight For You’ from Judas and the Black Messiah (winnaar)

‘lo Sì (Seen)’ from The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

‘Speak Now’ from One Night in Miami

‘Hear My Voice’ from The Trial of the Chicago 7