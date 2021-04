‘Nomadland’ grote winnaar bij de BAFTA’s en ook Belgische coproductie ‘Sound of Metal’ is in de prijzen gevallen

‘Nomadland’ gaat over een vrouw die weduwe en werkloos is geworden en besluit met een busje door de Verenigde Staten te trekken. Onderweg bouwt ze een band op met andere ‘nomaden’. De hoofdrollen zijn voorzien voor Frances McDormand en acteur David Strathairn. De meeste andere rollen worden gespeeld door mensen uit de echte reizigersgemeenschap. De film was met zeven nominaties de grote favoriete op 74e uitreiking van de BAFTA’s. Uiteindelijk wist ‘Nomadland’ er vier in de wacht te slepen.

Andere films die zondag verschillende keren in de prijzen vielen waren ‘The Father’, ‘Soul’ en ‘Promising Young Woman’. De drie titels wisten elk twee awards binnen te halen. ‘The Father’ won dankzij hoofdrolspeler Anthony Hopkins onder meer de prijs van ‘beste acteur’. De Disneyfilm ‘Soul’ won naast de award voor ‘beste animatie’ ook in de categorie ‘beste filmmuziek’. Zaterdag werden al winnaars in acht kleinere categorieën aangekondigd. Toen kreeg ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ ook twee prijzen.

Sound of Metal

Verder is er gisterenavond ook een Belgische coproductie in de prijzen gevallen. ‘Sound of Metal’ haalde zijn tweede BAFTA binnen namelijk die voor beste montage. ‘Sound of Metal’, een project van onder meer het Belgische productiehuis Caviar, vertelt het verhaal van een ex-drugsverslaafde drummer die langzaam zijn gehoor verliest en in een tehuis voor dove verslaafden terechtkomt. Op zaterdag won de film ook al de award voor ‘beste geluid’. In totaal was de titel in vier categorieën genomineerd. Zo maakte de film ook kans op een prijs in de categorie ‘beste acteur’ en ‘beste mannelijke bijrol’. Alleen zagen ze die titel nipt aan hun neus voorbijgaan.