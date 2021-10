Nog langer wachten: Disney stelt nieuwe ‘Thor’, ‘Black Panther’ en ‘Indiana Jones’-films alweer uit

Concreet gaat het om alle films die in 2022 gepland stonden. Dat gaat onder andere over een paar Marvelfilms: ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ verhuist van maart naar mei. ‘Thor Love And Thunder’, die vierde film in de ‘Thor’-reeks, schuift vervolgens op van mei naar juli. ‘Black Panther 2' heeft dus geen andere optie dan te verschuiven van juli naar november. Het fenomeen deed zich al eerder voor tijdens de coronacrisis. Alle Marvelfilms zijn toen systematisch enkele maanden uitgesteld. Dat moet wel, gezien al die films met elkaar verbonden zijn in het Marvel Cinematic Universe. Ze moeten dus in een specifieke volgorde worden vrijgegeven, of het publiek kan niet meer volgen. Vandaar dat als één prent verschuift, álle prenten moeten verschuiven.