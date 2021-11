‘Nipplegate’-schandaal van Janet Jackson krijgt eigen documentaire

Het moet één van de bekendste momenten uit de geschiedenis van de Super Bowl (de American footballfinale) zijn: Justin Timberlake die per ongeluk de borst van Janet Jackson ontbloot tijdens de halftime show in 2004. Na het incident kreeg Jackson een hoop bagger over zich heen. Timberlake kwam vrijwel ongeschonden uit het gebeuren. Met de documentaire ‘Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson’ wil de New York Times nu net dat verschil onderzoeken. Daarnaast staan ook de culturele en raciale aspecten die meespeelden in de rel centraal. Last but not least krijgen we in de documentaire een beter beeld van de impact die het incident had op één van de meest succesvolle popsterren uit de geschiedenis.