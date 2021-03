Nieuwste Disneyfilm ‘Raya and the Last Dragon’ op 1 in wereldwijde box office: “Prachtige film met uitsluitend sterke vrouwelijke hoofdrollen”

Film Disney has done it again . Met hun nieuwste film ‘Raya and the Last Dragon’ scheert de studio meteen na de release alweer hoge toppen. Gezien er hier en daar alweer bioscopen geopend zijn staat de film op nummer 1 in de wereldwijde box office. Bovendien krijgt de prent veel lof omdat alle hoofdrollen vrouwen zijn, zonder dat daar te veel nadruk op wordt gelegd.

Raya, een jongedame die de definitie van ‘Disneyprinses’ voorgoed verandert, baande zich in een mum van tijd een weg naar het bovenste plekje van de box office. In bepaalde landen zijn de bioscopen namelijk alweer open, en de film valt zowel bij jong als bij oud in de smaak. Kinderfilms doen het bijzonder goed tijdens de pandemie, gezien ze een breed publiek aanspreken. ‘Raya and the Last Dragon’ wordt dan ook op de voet gevolgd door ‘The Croods: A New Age’ en ‘Tom and Jerry’.

Volledig scherm 'Raya and the Last Dragon' valt in de smaak bij het kijkpubliek. © AP

Dappere dames

Maar wat de film zo bijzonder maakt is dat Disney er bewust voor koos om van alle belangrijke personages vrouwen te maken. Met uitzondering van vier of vijf mannelijke sidekicks, zijn er zelfs geen mannen met sprekende rollen. Voor de duidelijkheid: dat is de omgekeerde ratio van wat je normaal gezien in films te zien krijgt. En wonder bij wonder: dat valt helemaal niet op. Uiteraard kregen we al andere dappere dames te zien bij Disney, zoals Mulan, Merida (‘Brave’) en Moana, maar hun verhaallijn was ook telkens gebaseerd op het feit dat ze vrouwen waren die losbraken van een bepaald verouderd rollenpatroon. Raya is ‘toevallig’ een vrouw, net zoals de krijgers, vorsten en de draak rondom haar ook ‘toevallig’ vrouwen zijn. Dat wordt nooit geadresseerd in de verhaallijn.

“Een verademing”, zo schrijven critici. “Een film als ‘Raya’ zal voorgoed veranderen hoe we tegen Disneyprinsessen aankijken, want hij zit boordevol actie. Raya is bovendien niet bang om zelf klappen uit te delen, of om er te krijgen. De film zal zowel jongens als meisjes aanspreken.”

Volledig scherm 'Raya and the Last Dragon' valt in de smaak bij het kijkpubliek. © AP

Representatief

Bovendien is het grootste deel van de cast afkomstig uit Zuidoost-Azië, waar de film zich afspeelt. De hoofdrol van Raya is weggelegd voor Kelly Marie Tran, een Amerikaanse actrice met Aziatische roots. Daarnaast is Awkwafina, die in de huid van de draak kruipt, de naam om het meest enthousiast over te zijn. “Zij vrolijkt de volledige prent op met haar fantastische humor”, aldus critici. “Ze is dat snuifje peper dat je mist in sommige animatiefilms.” Tot slot horen we ook Cassie Steele, Osnat Shurer, Paul Briggs en Adele Lim.

Op Rotten Tomatoes krijgt de film alvast een puike score van 95%, toegewezen door filmkenners. Ook het gewone kijkpubliek is enthousiast, en geeft een score van 85%.

Bij ons op Disney+

In België zijn de cinema’s helaas nog niet opnieuw open. Maar geen nood, niet alleen in de bioscoopzalen, maar ook online doet de prent het goed. In Vlaanderen is ‘Raya and the Last Dragon’ te bekijken via Disney+. Er hangt voorlopig nog wel een prijskaartje van 21,99 euro aan vast, als je de film nu al wil bekijken. Die strategie paste Disney ook al toe bij de release van ‘Mulan’, om het verlies aan bioscoopinkomsten te compenseren. Pas vanaf juni zal de film gratis beschikbaar zijn voor abonnees.

De tactiek werkt, want steeds meer kijkers geven toe aan de verleiding. Deze week bereikte Disney+ de kaap van 100 miljoen abonnees. Een cijfer dat wordt toegeschreven aan het succes van ‘Raya’ en de Marvel-reeks ‘WandaVision’.

Volledig scherm Hoofdrol Kelly Marie Tran © AFP

Volledig scherm De hoofdcast van de film, van links naar rechts: Dean Wellins, Awkwafina, Paul Briggs, Cassie Steele, Osnat Shurer, en Adele Lim © AFP