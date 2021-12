Nieuwe trailer ‘The Batman’ toont relatie tussen Batman en Catwoman

Film Twintig jaar na haar hitsingle: Avril Lavigne gaat film maken van ‘Sk8er Boi’

Zangeres Avril Lavigne (37) gaat haar hit ‘Sk8er Boi’ verfilmen: “Vanwege het twintigjarige bestaan ervan hebben veel mensen mij onlangs gevraagd het nummer in tv-shows te spelen”, zegt de Canadese artieste in de She Is The Voice podcast. “Daarom ga ik van ‘Sk8er Boi’ een film maken en het naar een nog hoger niveau tillen.”

14 december