Nieuwe ‘Top Gun’ nadert in Verenigde Staten 300 miljoen dollar opbrengst: grootste hit Tom Cruise ooit

Het record stond op naam van ‘War of the Worlds’, die in 2005 in alleen de Verenigde Staten 234 miljoen dollar opbracht. Wereldwijd staat de teller voor ‘Top Gun: Maverick’ inmiddels op 548 miljoen dollar. In z'n tweede weekend bracht de nieuwe ‘Top Gun’ trouwens zo'n 85 miljoen dollar op, wat een verschil van 32 procent is met het allereerste weekend. En ook dat is een record, wegens de kleinste daling ooit voor een film die opende met meer dan 100 miljoen dollar. Het vorige record stond op naam van ‘Shrek 2', dat in z'n openingsweekend 108 miljoen dollar opbracht en daarna een daling kende van 33 procent. Dat is opvallend, want blockbusters openen meestal heel erg goed, maar kennen daarna een sterke daling. Zo moesten ‘Spider-Man: No Way Home’ en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ elk 67% inboeten.