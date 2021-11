Nieuwe ‘Star Wars’-film tot nader order uitgesteld

FILM Marvel plant geen onmiddel­lijk vervolg op ‘Eternals’

Een vervolg op de nieuwste Marvelfilm ‘Eternals’ is niet noodzakelijk. Dat zegt producent Nate Moore in een interview met de Toronto Sun. “Het is niet iets wat je per se moet hebben bij deze film”, klinkt het. Fans speculeren echter dat de extreem lage score op Rotten Tomatoes voor de afwachtende houding van Marvel zorgt.

3 november