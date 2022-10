Nieuwe ‘Star Wars’-film is in de maak

FILM Tom Felton over ‘Harry Potter’: “Daniel Radcliffe gebruikte een foto van Cameron Diaz om te weten naar waar hij moest kijken”

Een trucje om te weten naar welk punt je moet kijken tijdens het filmen? ‘Harry Potter’-acteur Daniel Radcliffe (33) bedacht er een creatieve oplossing voor. Tijdens de vliegscènes op zijn bezemsteel gebruikte hij een foto van Cameron Diaz (50). Dat onthulde ‘Harry Potter’-collega Tom Felton (35) in zijn memoires ‘Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard’.

18 oktober