Nieuwe ‘Star Trek’-film plots van releaselijst geschrapt

Film Cast van ‘Avatar: The Way of Water’ stelt nieuwe beelden van film voor tijdens D23 Expo

Fans zitten er al dertien jaar op te wachten, maar het is bijna zover. In december verschijnt ‘Avatar: The Way of Water’, het vervolg op de originele film, in de bioscoopzalen. En voor wie niet tot dan kan wachten, hebben we goed nieuws. De cast van de film stelde afgelopen zaterdag tijdens de D23 Expo enkele nieuwe beelden uit de film voor.

12 september