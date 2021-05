Nieuwe Spielberg-film ‘Oslo’ exclusief te zien op Streamz

Film ‘Small Axe’ grote favoriet voor de BAFTA’s

28 april De BBC-serie ‘Small Axe’ van Steve McQueen maakt de meeste kans bij de uitreiking van de BAFTA Television Awards, de Britse variant van de Oscars. Het vijfdelige verhaal over het leven van West-Indische immigranten in Londen sleepte vijftien nominaties in de wacht, waaronder in de categorie Beste Mini-serie, Beste Acteur (John Boyega en Shaun Parkes) en Beste Actrice (Letitia Wright). Dat heeft de British Academy of Film and Television Arts bekendgemaakt.