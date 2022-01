Nieuwe Marvel projecten in 2022: deze films en series kunnen fans verwachten

1. ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

De eerste nieuwe film die eraan komt is ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. De film over tovenaar en dokter Stephen Strange is waarschijnlijk vanaf 4 mei 2022 te zien in de Belgische bioscopen, en zal verdergaan op de gebeurtenissen uit de series ‘Loki’ en ‘What If?’ en op de film ‘Spider-Man: No Way Home’. In al die voorgaande projecten was te zien hoe er een multiverse ontstond, en hoe gevaarlijk dat kan zijn. In het geval van Stephen Strange zeer gevaarlijk, want de tovenaar zal oog in oog komen te staan met zichzelf én met de kwade wil van wezens in de parallelle werelden.

Acteur Benedict Cumberbatch keert terug als Stephen Strange. Naast hem zullen ook onder andere Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlett Witch), Benedict Wong (Wong) en Rachel McAdams (Christine) terugkeren.

2. ‘Ms. Marvel’

Eind 2022 komt Marvel met ‘Ms. Marvel’, het eerste project met ook een Belgische link. De serie werd namelijk mee geproduceerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah. ‘Ms. Marvel’ is de superheldennaam van Kamala Khan, een Pakistaans-Amerikaans meisje uit New Jersey. Khan was het eerste Islamitische personage in de Marvel Comics, en dat thema zal ook mede-centraal staan in de nieuwe serie.

Op een dag ontdekt Khan dat ze geen echt mens is, maar afstamt van de ‘inhumans’ en op die manier van gedaante kan veranderen. In de film ‘Captain Marvel’ maakten fans al kennis met de inhumans en aliëns die van lichaam kunnen verwisselen. Het personage Kamala Khan zal waarschijnlijk ook te zien zijn in de film ‘Captain Marvel 2', die laatst werd herdoopt tot ‘The Marvels’ en ergens in 2023 zal verschijnen.

3. ‘Thor: Love And Thunder’

‘Thor: Love and Thunder’ is misschien de film waar fans het meest naar uitkijken. Het is de eerste film met Thor sinds ‘Avengers: Endgame’. De nieuwe (en vierde) Thor-film zal net als ‘Ragnarok’ geregisseerd zijn door Taika Waititi. De film komt in de zomer van 2022 in de zalen, en kan rekenen op een topcast.

Chris Hemsworth keert terug als Thor, en ook Natalie Portman zal weer te zien zijn als Jane Foster. De laatste film waarin dat personage te zien was, is ‘Thor: The Dark World’ en dateert al van 2013. Tessa Thompson (Valkyrie) is ook weer van de partij. Andere opvallende namen zijn Russel Crowe en Matt Damon, die ook al een cameo had in ‘Ragnarok’. Dé grootste verrassing is misschien wel Christian Bale die in de rol van Thor’s vijand Gorr the God Butcher zal kruipen. Ook de Guardians of the Galaxy zouden terugkeren in deze film.

4. ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Nog een andere favoriet van de fans, is de tweede ‘Black Panther’-film ‘Wakanda Forever’. De controverse rond actrice Letitia Wright die zich weigerde te laten vaccineren, zorgde voor extra vertraging van de opnames. Een aantal fans ijverden ook al voor een hercasting van koning T’Challa, die eerder gespeeld werd door de overleden acteur Chadwick Boseman. Wat de productie met het voorval zal doen, is nog niet duidelijk.

Over het verhaal van ‘Wakanda Forever’ is nog weinig gekend. Wat wel geweten is, is dat de film zich verder zal verdiepen in de geschiedenis en mythologie van Wakanda. Het grootste deel van de cast zal terugkeren, waaronder dus Letitia Wright (Shuri), maar ook Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku), Danai Gurira (Okoye) en Angela Bassett (Ramonda). De film zal in november 2022 in de Belgische zalen te zien zijn. Dat is vier maanden na de vooropgestelde releasedatum in juli, maar door de coronacrisis is de volledige Marvelplanning wat aangepast.

5. ‘The Guardians of the Galaxy Holiday Special’

Over ‘The Guardians of the Galaxy Holiday Special’ is nog maar weinig bekend gemaakt. Het waar van kan worden uitgegaan, is dat de serie rond de kerstperiode van 2022 zal uitkomen. De opnames vonden tegelijkertijd plaats met die voor ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3', de film die in 2023 zal uitkomen.

Wat wel al geweten is, is dat de volledige cast zal terugkeren. Onder andere Chris Pratt (Peter Quill/Starlord), Zoë Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebula) en Pom Klementieff (Mantis) zullen hun rollen weer opnemen.

6. ‘Secret Invasion’

‘Secret Invasion’ wordt een serie op Disney+ en zal verdergaan op het verhaal van de skrulls, de groene wezens uit ‘Captain Marvel’, en het vertrek van voormalige ‘S.H.I.E.L.D’-baas Nick Fury (gespeeld door Samuel L. Jackson). Op het einde van de serie ‘WandaVision’ was te zien hoe personage Monica Rambeau (Teyonah Parris) een skrull ontmoette, die in de huid van een agent was gekropen. Het lijkt er dus op dat Monica haar verhaal zal verdergaan tussen de skrulls en misschien wel in deze serie.

Naast Samuel L. Jackson en Teyonah Parris zal ook actrice Cobie Smulders haar rol als Mariah Hill hernemen. Daarnaast voegde Marvel ook nog nieuwe namen toe zoals Olivia Colman van ‘The Crown’ en Emilia Clarke uit ‘Game of Thrones’. De exacte releasedatum is nog niet bekend.

7. ‘She-Hulk’

Over het verhaal van de Disney+-serie ‘She-Hulk’ is nog niks bekend, maar het personage is wel gebaseerd op het gelijknamige personage uit de comics. ‘She-Hulk’ is de superheldennaam van Jennifer Walters (die gespeeld zal worden door actrice Tatiana Maslany), zij is advocate en gespecialiseerd in zaken die te maken hebben met superhelden. Daarnaast blijkt ze ook het nichtje te zijn van Bruce Banner, de originele Hulk.

Tatiana Maslany neemt de rol van Jennifer Walters/She-Hulk op zich en ook Mark Ruffalo zal weer te zien zijn als Bruce Banner/Hulk. Daarnaast vervolledigen onder andere Jameela Jamil (‘The Good Place’) en Tim Roth (‘Twin Peaks’, ‘The Hateful Eight’) de cast. De exacte releasedatum is nog niet bekend.

8. ‘I Am Groot’

Eerder bevestigde ‘Guardians of the Galaxy’-regisseur James Gunn de komst van ‘I Am Groot in 2022'. De reeks zal bestaan uit verschillende korte verhalen over het populaire personage Groot (Vin Diesel). Sinds de allereerste Guardians-film is het boompje zonder twijfel een van de schattigste personages in het MCU.

Wanneer de reeks precies op Disney+ komt, is nog niet bekend. Wat wel al bekend is, is dat iedere korte aflevering (of kortfilm) Baby Groot volgt terwijl hij opgroeit in het heelal en hoe hij af en toe zichzelf en anderen in de problemen brengt.

9. ‘Moon Knight’

In 2022 zal ook de serie ‘Moon Knight’ uitkomen op Disney+. ‘Moon Knight’ vertelt het verhaal van Marc Spector (Moon Knight) en zijn strijd tegen een identiteitscrisis. Uiteindelijk komt Spector terecht in een dodelijke oorlog tussen goden, waar zijn crisis hem niet ten goede komt. Over de rest van het verhaal is nog weinig geweten.

Wat wel al bekend is, is dat ‘Dune’–acteur Oscar Isaac de rol van Marc Spector op zich zal nemen. Dat is opvallend, want daarnaast is de acteur ook te zien in de ‘Spider-Man: Into The Spider-Verse’-films. Naast Isaac zal ook acteur Ethan Hawke (‘Dead Poets Society’) te zien zijn in de nieuwe reeks. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

10. ‘What If?’ seizoen 2

In 2022 zou ook een tweede seizoen van de animatiereeks ‘What If?’ volgen. Het eerste seizoen van de reeks was in 2021 te zien en opende deuren naar de multiverse, waarop ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ zal verdergaan. De reeks beantwoordt verschillende ‘wat als … ?’ vragen binnen het MCU. Zo gaf het eerste seizoen onder andere antwoorden op vragen als: Wat als Peggy Carter de eerste Avenger was?, Wat als T’Challa Star-Lord geworden was?, Wat als Thor enig kind was geweest?, enzovoort.

De animatiereeks werd eerder al ingesproken door de originele acteurs, en er wordt vanuit gegaan dat dat ook in het tweede seizoen het geval zal zijn. Welke vragen dan beantwoord zullen worden, valt nog af te wachten.

