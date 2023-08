Nieuwe James Bond laat op zich wachten: na vier jaar is er nog altijd geen opvolger van Daniel Craig

Film Van Viola Davis tot Peter Dinklage: personages nieuwe ‘Hunger Games’ stellen zichzelf voor in nieuwe promo

Dit najaar kan je in de bioscoop gaan kijken naar de langverwachte ‘Hunger Games’-prequel ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’. Hoewel je in deze nieuwe film niet moet rekenen op de acteerprestaties van Jennifer Lawrence of Josh Hutcherson - het is immers een prequel - kan dit nieuwe hoofdstuk wél rekenen op een sterrencast met o.a. Viola Davis, Peter Dinklage, Rachel Zegler, Hunter Schafer en Jason Schwartzman. Zij stellen zich nu even zelf voor in een nieuwe promovideo op YouTube.