Nieuwe James Bond blijft op zich wachten: na vier jaar is er nog altijd geen opvolger van Daniel Craig

FILMWie wordt de nieuwe James Bond? Het is dé meest prangende vraag in Hollywood. De fans van de filmfranchise wachten inmiddels al vier jaar op een opvolger van Daniel Craig (55) als 007. Al een tijdje doen verschillende namen de ronde, maar de makers laten het publiek voorlopig nog in het ongewisse.

Er wordt volop gespeculeerd over wie in de voetsporen zal treden van Daniel Craig. Zo zijn sommige fans er zeker van dat Schotse acteur Richard Madden de nieuwe Britse geheime agent zal worden. Anderen denken dan weer dat de rol gaat naar ‘Black Mirror’-acteur Paapa Essiedu. In het Verenigd Koninkrijk lopen er al jaren weddenschappen over wie in de huid zal kruipen van James Bond.

Maar vooralsnog is er geen antwoord op dé meest prangende vraag in Hollywood. De kans is zelfs heel groot dat de zoektocht naar de nieuwe 007 nog volop aan de gang is. Zo vertelde Barbara Broccoli, een van de bazen achter de schermen, afgelopen april dat de casting nog niet eens was begonnen. Volgens Broccoli staat ook niet iedereen te springen om de rol op zich te nemen. Van de nieuwe James Bond wordt er verwacht dat hij minstens drie films zal meedraaien. Dat zou zo'n twaalf jaar in beslag nemen, waardoor de acteur in kwestie weinig ander werk op zich kan nemen. Een groot hekelpunt, want dat ziet niet iedereen zitten.

Twee jaar geleden kwam ‘No Time To Die’ uit, de meest recente Bondfilm. Daniel Craig speelde toen nog de hoofdrol van James Bond. Hij was de zevende acteur die sinds 1962 de rol van 007 op zich nam in de officiële filmreeks. Eerder kropen Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby, David Niven en Sean Connery in de huid van het iconische personage. In de zes decennia dat de populaire filmfranchise bestaat, hebben we nog nooit zo lang zonder een nieuwe 007 gezeten. De langste periode was tussen Pierce Brosnan en Daniel Craig. Daartussen zat destijds een jaar.

