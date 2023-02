Nieuwe ‘Harry Potter’-film in de maak? “Er zijn plannen om populair theaterstuk op witte doek te brengen”

FilmVolgens de Britse krant ‘The Sun’ heeft Warner Brothers Studios plannen om een nieuwe ‘Harry Potter’-filmreeks te maken. Het populaire theaterstuk ‘Harry Potter and the Cursed Child’, dat nog steeds te zien is in onder meer Londen en New York, zou een tweede leven krijgen op het witte doek.

Dat Warner Brothers nadenkt om een vervolg te breien aan het Harry Potter-succes is geen verrassing. De totale franchise bracht namelijk maar liefst 7,2 miljard euro in het laatje. Volgens ‘The Sun’ zijn daarom enkele hoge piefen bij de studio volop bezig om het theaterstuk ‘Harry Potter and the Cursed Child’, dat in de zomer van 2016 in première ging in Londen, om te toveren in een nieuwe filmreeks.

“De plannen hebben een tijdje op een laag pitje gestaan omdat er de voorbije jaren veel aandacht ging naar de ‘Fantastic Beasts’-franchise”, klinkt het in de krant. “Vorig jaar verscheen het derde en voorlopig laatste deel van die filmreeks, waardoor er nu opnieuw tijd vrijgekomen is om verder te werken aan het ‘Harry Potter and the Cursed Child’-scenario. Er zouden in totaal twee films in de steigers staan. De natte droom van Warner Brother Studios is om de hoofdcast van destijds opnieuw aan boord te halen. De vraag is echter of Daniel Racliffe, Emma Watson en Rupert Grint, die de rollen van Harry, Hermelien en Ron vertolkten, daarop zitten te wachten.”De cast van Harry Potter kwam twee jaar geleden wel opnieuw samen om een reünie-aflevering op te nemen.

‘Harry Potter and the Cursed Child’ is een tweedelig theaterstuk geschreven door Jack Thorne. Hij baseerde het script op een nieuw verhaal van bedenkster J.K. Rowling en John Tiffany. ‘Harry Potter and the Cursed Child’ is wereldwijd op zes verschillende locaties te zien, onder meer in Londen, New York en Tokio. Sinds de première in 2016 gingen al zo’n vijf miljoen mensen naar het stuk kijken.

