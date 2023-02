Nieuwe ‘Gladiator’-film komt pas in najaar 2024

Het vervolg op de meervoudig Oscarwinnaar werd voor het eerst genoemd in 2018. Regisseur Ridley Scott bevestigde eind 2021 dat het scenario voor ‘Gladiator 2' was afgerond. De nieuwe film volgt Lucius, de zoon van Lucilla uit het origineel (Connie Nielsen) en neef van keizer Commodus (Joaquin Phoenix). Paul Mescal zou momenteel in gesprek zijn over de hoofdrol in ‘Gladiator 2'. De Ierse acteur staat op dit moment in de belangstelling vanwege zijn acteerprestatie in ‘Aftersun’. Die rol leverde hem een Oscarnominatie op voor beste mannelijke hoofdrol. In het verleden kreeg hij ook een BAFTA en werd hij genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in de serie ‘Normal People’.