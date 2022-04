Nieuwe film van Lukas Dhont maakt kans op Gouden Palm in Cannes: “En ze hebben zelfs alleen de voorlopige versie gezien”

Film‘Close’, de nieuwe speelfilm van ‘Girl’ -regisseur Lukas Dhont (30), maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm op het 75ste filmfestival van Cannes. Dat maakte algemeen verantwoordelijke Thierry Frémaux donderdag bekend. Ook de Vlaamse coproductie ‘Tori et Lokita’ van Jean-Pierre (70) en Luc Dardenne (68) is genomineerd voor de belangrijke filmprijs.

“’Close’ gaat in première tijdens de Officiële Competitie van het Filmfestival van Cannes en da’s een ongelofelijke zotte droom die plots werkelijkheid wordt”, verklaart een overgelukkige Lukas Dhont. “Ik ben zó trots op het hele team en de cast waarmee we deze film tot stand hebben gebracht. Met een warm en kwetsbaar hart kijk ik er naar uit het resultaat met de wereld te delen tijdens één van de belangrijkste festivals ter wereld.”

Dhonts eerste film ‘Girl’ beleefde in 2018 zijn wereldpremière als onderdeel van het Un Certain Regard-programma van hetzelfde filmfestival. De veelgeprezen prent kaapte er onder andere de Caméra d’Or weg, een award voor het beste speelfilmdebuut. Het betekende het begin van een opmerkelijk succesverhaal, zowel lokaal als internationaal. “Cannes is echt een etalage voor de film,” aldus Lukas in het VTM Nieuws. “’Girl’ is sindsdien echt beginnen leven, bijna 300.000 Belgen en 400.000 Fransen zijn gaan kijken in de bioscoop. Een heel klein idee dat we hadden is zo uitgegroeid tot iets heel groots.”

En ook zijn volgende idee doet het nu al goed, zo blijkt. “De versie van ‘Close’ die ze in Cannes gezien hebben is zelfs nog maar een werkversie”, gaat Dhondt verder. “Er staat nog geen muziek op, de kleuren zijn nog niet top... Maar blijkbaar heeft hij wel kunnen raken.” Waarom hij alweer kans maakt op een felbegeerde prijs, durft hij niet zeggen. “Ik wou dat ik daar een vlieg op de muur was geweest! Het is wel een film met sterke emoties, gedragen door een heel jonge cast: twee jongens van 13 jaar. En zij zijn heel sterk, ze hebben dat goed gedaan. Of we kans maken om te winnen? Goh, in die officiële competitie zitten 18 films van héél grote namen, mensen waar ik zelf naar opkijk. Dus ik ben in de eerste plaats al blij dat ik daartussen mag staan. Ik denk dat de film potentieel heeft om mensen te raken, dus misschien raakt hij de jury ook. We zullen zien wat het resultaat is.”

Boezemvrienden

Z'n nieuwste film ‘Close’ vertelt het verhaal van de 13-jarige boezemvrienden Leo en Remi. Kameraden sinds altijd, tot een ondenkbare gebeurtenis hen uit elkaar drijft. “Een film over vriendschap en verantwoordelijkheid”, aldus Dhont nog. De hoofdrollen in ‘Close’ worden vertolkt door nieuwkomers Eden Dambrine en Gustav De Waele en gevestige waarden als Emilie Dequenne en Léa Drucker. Ook Kevin Janssens heeft een bescheiden rol in de film.

Naast Lukas Dhont worden ook de tweevoudige Gouden Palm-winnaars Jean-Pierre en Luc Dardenne opnieuw op de rode loper in Cannes verwacht met hun nieuwste speelfilm ‘Tori et Lokita’, die er eveneens in de Officiële Competitie wordt vertoond. ‘Tori et Lokita’ speelt zich vandaag af in België. Een jongen en een tienermeisje zijn alleen van Afrika naar hier gereisd en zetten hun onoverwinnelijke vriendschap in om de moeilijke omstandigheden van hun verblijf aan te kunnen.

Het festival van Cannes vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 28 mei. Het is al de 75ste keer dat het prestigieuze filmfeest wordt georganiseerd.

