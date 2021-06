Nieuwe, donkere theorie over ‘Finding Nemo' maakt fans helemaal gek

Film Marvel lost officiële trailer van de filmreeks ‘Eternals’ met Angelina Jolie

24 mei Begin mei kondigde Marvel Studios een reeks nieuwe films aan, waaronder ‘Eternals’ met Angelina Jolie (45) in de hoofdrol. De film wordt verwacht op 5 november dit jaar, en zal naast Angelina Jolie nog heel wat bekende koppen bevatten. In de eerste trailer is onder andere Richard Madden (34), voornamelijk bekend van zijn rol als Robb Stark in ‘Game Of Thrones’, te zien. Maar ook zijn collega Kit Harington (34), die Jon Snow speelde in de serie, blijkt een rol vast te hebben.