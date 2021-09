Nieuwe documentaire over Avicii in de maak

De documentaire gaat over het leven en de carrière van de Zweedse dj, die in 2018 op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte. In de film komen oude interviews met Tim Bergling, de echte naam van de dj, voorbij en is archiefbeeld te zien. Ook zullen zijn familie, vrienden en collega’s herinneringen aan hem ophalen.

Nieuw beeld

De docu wordt omschreven als “een blik op de muziek van een artiest die de muziekwereld voorgoed veranderde”. Daarnaast komen we in de prent meer te weten over zijn ongezien succes en de moeite die hij had met een leven in de schijnwerpers. Verder is het de Zweedse regisseur Henrik Burman die verantwoordelijk is voor de documentaire. “Mijn doel is om een nieuw en eerlijk beeld van zijn leven te brengen”, aldus Burman. “Ook wil ik met deze docu het publiek verrassen en laten zien wat voor een impact zijn muziek gehad heeft op deze wereld.”

Het is wel niet de eerste documentaire die vertelt over het leven van Avicii. In 2017 verscheen de docu ‘True Stories’ op Netflix. Ondertussen is de film wel niet meer te vinden op het streamingplatform. De prent veroorzaakte nogal wat controverse waardoor hij offline werd gehaald. Het verhaal ging namelijk voor een groot deel over de burn-out die de Zweedse dj heeft gehad. In november verschijnt er verder ook al een biografie over de dj. Het boek gaat over zijn muziek, maar ook over de mentale problemen waar Bergling mee kampte.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

LEES OOK: