Nieuwe ‘Deadpool’-film in de maak bij schrijvers van ‘Bob’s Burgers’

Celebrities Acteur Ryan Reynolds neemt Welshe voetbal­club over

16 november Acteurs Ryan Reynolds (44) en Rob McElhenney (43) zijn de trotse eigenaren geworden van Wrexham AFC, een Welshe voetbalclub. In september werd al duidelijk dat het tweetal wel oren had naar de overname. De club meldt nu dat de deal is beklonken.