Nieuwe ‘Barbie’-film is zó roze dat het wereldwijd tekort veroorzaakt

FILM Dit is waarom Halle Bailey de iconische schelpenbe­ha van Ariel niet draagt in ‘The Little Mermaid’

De live-actionremake van de Disneyklassieker ‘The Little Mermaid’ is sinds woensdag te bekijken in de bioscoop. Wie al een kijkje nam, heeft misschien wel opgemerkt dat zeemeermin Ariel (vertolkt door Halle Bailey) niet gehuld is in de iconische paarse schelpenbeha. In een interview met modemagazine ‘Harper’s Bazaar’ onthult ontwerpster Colleen Atwood waarom Disney besloot om af te stappen van het wereldberoemde kledingitem, dat Ariel droeg in de originele animatiefilm uit 1989.