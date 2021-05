Nieuwbakken VAF-voorzitter Bracke wilde Jan Verheyen zelf laten kiezen voor welke film hij subsidies krijgt

2 miljoen euro premie voor 2 Vlaamse topfilms per jaar. Het VAF kan dat dànkzij corona: “Door het extra budget uit het relance­plan moeten we zelfs niet besparen op kleine producties”

19 april Eén miljoen euro: zoveel krijgt regisseur Jan Verheyen van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor zijn film over de legendarische brand van de Innovation. Verheyen noemt dat “waanzinnig veel geld” en dat is het ook, maar er zit een duidelijke strategie achter. “Elke euro die we in film investeren, levert minstens drie tot zelfs acht euro op”, zegt Koen Van Bockstal, de CEO van het VAF. En opmerkelijk: “Dankzij de twintig miljoen euro steun voor de economische relance na corona kunnen we dit jaar en waarschijnlijk ook in 2022 telkens twéé zulke films financieren, zonder dat er elders beknibbeld moet worden.”