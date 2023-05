Nieuw hoofdstuk in succesverhaal van ‘De acht bergen’: film bekroond met belangrijkste Italiaanse prijs

Film Bloed vloeit rijkelijk in nieuwe Net­flix-se­rie met zanger Elvis als actieheld: “Was zijn droom”

Elvis Presley is na zijn dood al op talloze manieren in films opgedoken. Maar als actieheld? Dat nog niet. In de animatieserie ‘Agent Elvis’ van Netflix maakt hij postuum zijn getekende debuut, met de zegen van zijn weduwe. “Het was zijn droom.’’ Maar of de doorgewinterde fans van Elvis blij moeten zijn met de animatieserie over hun idool is nog maar de vraag.