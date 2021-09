Nieuw bestuur voor Golden Globes na diversiteitsschandaal

De Hollywood Foreign Press Association (HFPA) probeert zich terug op de kaart te zetten nadat ze verwikkeld raakten in een diversiteitsschandaal. De Golden Globes krijgen het verwijt dat ze niet divers genoeg zijn. Zo zitten er al meer dan twintig jaar geen zwarte leden in de organisatie en is er sprake van persgedrag. HFPA heeft onlangs hervormingen aangekondigd, maar die gaan volgens sommigen niet ver genoeg. Televisiezender NBC heeft dan ook beslist om de awardceremonie volgend jaar niet uit te zenden.

Een van de hervormingen is een nieuwe raad van bestuur. Die is nu verkozen door interne verkiezingen en bestaat uit twaalf mensen, waaronder acht vrouwen. Opvallend is dat er ook vijf mensen verkozen zijn die nog nooit eerder in het bestuur hebben gezeten. Alle nieuwe leden zullen training krijgen over diversiteit, gelijkheid, inclusie en leiderschap. Later deze week stemmen de HFPA-leden voor een nieuwe president uit de bestuursleden.