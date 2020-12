Niet naar de cinema? Dan levert Kinepolis popcorn aan huis

Livios Inbraak vermijden? Camera's veroveren de huiskamer

9 december Elke dag wordt er in ons land meer dan 140 keer ingebroken in een woning. Vooral het najaar blijkt een geliefde periode voor inbrekers. Van zodra het buiten schemert, slaan ze toe. Heb jij liever geen inbreker over de vloer? Dan is je woning maar beter goed beveiligd! En dat gaat vandaag verder dan een alarmsysteem. Bouwsite Livios helpt je op weg.