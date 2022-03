Niet één vrouw in de prijzen op genderneutrale Ensors: “We zijn hier niet rijp voor”

FilmVeerle Baetens, die genomineerd was voor een Ensor voor haar rol in ‘Dealer’, ging niet met een beeldje naar huis. Ze was niet de enige, want tijdens de eerste genderneutrale editie van de prijsuitreiking viel er geen énkele actrice in de prijzen. “Onze maatschappij is hier nog niet klaar voor”, betreurt ze.

“Ik wil de sfeer echt niet verpesten, en zijn andere dingen aan de gang in de wereld”, aldus de actrice. “Maar ik was hier eigenlijk al op voorhand over aan het balen. Want los van het feit dat ik die evolutie wel interessant vind, is onze maatschappij hier absoluut nog niet op is afgestemd. Ten tweede: dat ze er eerst eens voor zorgen dat er evenveel interessante vrouwenrollen komen als mannenrollen, én evenveel vrouwenrollen als mannenrollen. Zodat we eindelijk eerlijk kunnen concurreren. Moest dat met terugwerkende kracht kunnen werken zou dat top zijn, maar vanavond heeft nog maar eens aangetoond dat we hier nog niet rijp voor zijn, om het op die manier aan te pakken.”

Het is uiteraard niet zo dat ze het haar collega Bart Hollanders, die de award voor ‘Beste acteur in een ondersteunende rol’ won, niet gunt. “Nee, ik vind dat Bart dat absoluut verdient! Maar ja, als wij niet dezelfde kansen krijgen... Pas op, op televisie is het echt al veel verbeterd. Maar in film zijn we echt gescheten.”

Ook actrice Viviane De Muynck stelt er zich vragen bij. “De kwaliteit van een actrice is even groot als die van een acteur. Alleen zijn de modaliteiten waarbinnen zij kan opereren binnen haar rol, niet altijd zo expressief als die van de mannen.”

“Kunnen we dat in één pot steken?” Vraagt ook Frances Lefebure zich af. “Daar gaan we de komende jaren nog veel over kunnen discussiëren. Ik vind het een beetje jammer. Maar nogmaals: de mensen die gewonnen hebben hebben het ook erg goed gedaan.”

Niet alleen in België, maar ook wereldwijd is er veel discussie over de eerlijkheid van genderneutrale awardshows. Zo sprak Adele zich daar al over uit toen ze de eerste genderneutrale award voor ‘Beste Album’ won tijdens de Brit Awards, dit jaar. “Ik ben er net trots op dat ik een vrouw ben”, zo zei ze op het podium. Bovendien vreest de zangeres dat zij het enkel won van haar collega Ed Sheeran, omdat het als ‘politiek incorrect’ beschouwd zou worden als een man de eerste genderneutrale editie zou winnen. In de toekomst wordt er gevreesd dat de awards veel vaker naar mannen zullen gaan dan naar vrouwen, omdat er ook in de muziekwereld nog een kloof bestaat tussen mannen en vrouwen.

De evolutie in de showbizzsector komt er omdat steeds meer artiesten zich identificeren als genderneutraal, denk maar aan Sam Smith, Ruby Rose en Demi Lovato.

