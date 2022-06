Nickelodeon werkt aan 3 bioscoopfilms rond ‘Avatar: The Last Airbender’

Film Tom Cruise zag nieuwe ‘Top Gun’ eigenlijk niet zitten: “Ik kreeg een halfuur om hem te overtuigen”

Het scheelde niet veel of er was geen sprake van een vervolg op de populaire actiefilm ‘Top Gun’. Acteur Tom Cruise (59) had namelijk geen interesse om opnieuw in de huid te kruipen van zijn personage, de rebelse piloot Pete Maverick. Regisseur Joseph Kosinski (48) kreeg de moeilijke opdracht om in een halfuur tijd de Hollywoodster te overtuigen om mee aan boord te stappen.

