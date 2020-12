Netflix zegt steun aan Shia LaBeouf op na aanklacht rond huiselijk geweld

De rechtszaak moet nog beginnen, maar streamingdienst Netflix heeft alvast besloten om de naam van Shia LaBeouf van z'n ‘For Your Consideration’-pagina te halen. Dat is een pagina waarop de streamingdienst suggesties doet voor films, acteurs en actrices die in aanmerking komen voor een beeldje tijdens het komende awardseizoen. De uitverkorenen verschijnen ook in speciale (en peperdure) advertenties in vakbladen en op tv, waarmee de filmstudio’s (en in dit geval de streamingdiensten) de stemmen proberen te beïnvloeden. Maar LaBeouf zal dus van die doorgedreven campagne geen gebruik kunnen maken. Z'n naam werd van de ‘For Your Consideration’-pagina gehaald (zelfs in de korte inhoud van de film is die niet meer terug te vinden) en alle foto’s met hem erop zijn verwijderd. Z'n tegenspeelsters Vanessa Kirby en Ellen Burstyn staan wel nog op de ‘For Your Consideration’-pagina.