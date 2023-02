Netflix vervangt filmkus door deepfake-beelden, wat betekent dat voor de toekomst van de romcom? “Hoe nep kan je gaan, voor álle emotie eruit is?”

FilmHet is het hoogtepunt van élke romantische film: het koppeltje in kwestie is eindelijk gelukkig, en ze delen een ware liefdeskus. Of toch niet? In ‘You People’, de nieuwste romcom van Netflix, lijkt het alleen maar zo. Door middel van zogenaamde deepfake-beelden werd een kus tussen acteurs Jonah Hill en Lauren London - bij gebrek aan een beter woord - keihard gefaket. Een handig trucje in tijden van #MeToo? Of de ondergang van het genre?