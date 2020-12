Netflix past naam Elliot Page aan in filmcredits

‘The Umbrella Academy’ vertelt over een groep superhelden. Vanya is een vrouwelijk personage. Dit gaat niet veranderen, aldus bronnen bij Netflix. De streamingdienst gaat wel de naam Ellen Page veranderen in Elliot Page op de credits van alle Netflix-titels waarin de acteur te zien is. Ook op de gezaghebbende filmsite IMDB was de naam dinsdagavond al aangepast naar Elliot Page.