Netflix lanceert webshop met merchandising van hun series

Film Stem van Sebastiaan de krab uit ‘The Little Mermaid’ overleden

26 mei Samuel E. Wright, die de stem insprak van krab Sebastiaan in de Amerikaanse versie van ‘De Kleine Zeemeermin’ uit 1989, is gestorven. De acteur overleed in zijn slaap aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij werd 74 jaar oud.