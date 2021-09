Netflix lanceert trailer van ‘De Slag om de Schelde’

Film Sca­la-koor te horen in veelbespro­ken trailer ‘Spencer’: “Om de zoveel weken krijgen we een aanvraag uit Hollywood”

27 augustus De veelbelovende film ‘Spencer’ heeft een eerste trailer gekregen, met muziek van niemand minder dan Scala en de Kolacny-broers. De Amerikaanse film over de Britse prinses Diana (1961-1997), draait vanaf 5 november in de bioscopen. De film speelt zich af in drie dagen in 1991, als Diana tijdens de feestdagen met de Britse koninklijke familie op landgoed Sandringham besluit dat haar huwelijk met prins Charles niet werkt. De Amerikaanse actrice Kristen Stewart, vooral bekend van de ‘Twilight’-films, speelt de hoofdrol. Zij vertelde voorafgaand aan de opnames dat ze het “intimiderend” vond om Diana te spelen. Om de prinses zo goed mogelijk neer te zetten, werkte de actrice met een dialectcoach en las ze haar biografie om zoveel mogelijk over Diana te weten te komen. “Ik wil haar niet zomaar spelen, ik wil haar leren kennen”, zei ze toen.