Netflix lanceert nieuwe trailer van Vlaams-Nederlandse kerstfilm ‘De Familie Claus’

Film Kindacteur uit ‘The Shining' had geen flauw idee dat hij meespeelde in horrorfilm: “Het was een aangename ervaring”

14 november Toen Danny Lloyd (48) zes jaar oud was, speelde hij mee in de horrorfilm ‘The Shining’. Niet eenvoudig, zou je denken, maar voor het kindsterretje waren de opnames vooral een aangename ervaring. Vooral omdat hij niet op de hoogte was dat hij in een horrorfilm speelde. Dat vertelt hij aan Far Out Magazine.