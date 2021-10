Netflix lanceert eerste romantische kerstfilm met homoseksuele hoofdpersonages

Naast Urie en Chambers zullen ook Kathy Najimy en Jennifer Coolidge in de film te zien zijn. Urie is alvast enthousiast. “De film bevat alle elementen die je in een goede kerstfilm wil terugzien: decoratie, maretakken, flanel... Maar ik heb nog nooit een kerstfilm gezien waarin er een misverkiezing voor kinderen werd gehouden door Jennifer Coolidge.” ‘Single All The Way’ is volgens hem dus “the gayest thing to happen to Christmas since Mariah!”