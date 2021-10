Netflix is al in kerststemming en kondigt 18 feestelijke films en -series aan

FILMHalloween moet nog komen, maar het aftellen naar Kerst is bij Netflix al begonnen. De streamingsdienst kondigde vandaag een lading nieuwe titels aan die je in de wintermaanden kunt kijken. Een overzichtje van de meest feestelijke films en series.

‘De Familie Claus 2'

‘De Familie Claus’ keert terug naar Netflix. Jules Claus heeft kerst weer helemaal omarmd en zijn rol als toekomstige Kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan opa Noël en Jules met z’n tweetjes aan de slag. In het begin loopt alles op rolletjes, totdat Jules een brief in handen krijgt met daarin een bijzondere vraag. ‘De Familie Claus 2' is een warme familiefilm waarin Jan Decleir en Mo Bakker hun rol uit het eerste deel opnieuw opnemen. De film is vanaf 7 december beschikbaar op Netflix in België & Nederland.

Volledig scherm De Familie Claus 2 © Netflix

‘The Princess Switch 3: Romancing the Star’

Naast in de ‘High School Musical’-films, kan je Vanessa Hudgens ook spotten in de kerstfilm ‘The Princess Switch 3: Romancing the Star’. Wanneer een relikwie van onschatbare waarde wordt gestolen, roepen Koningin Margaret en Prinses Stacy de hulp in van Margaret’s brutale look-alike nicht Fiona, die samenwerkt met een onstuimige, mysterieuze man uit haar verleden om het relikwie terug te vinden. Dat wakkert de vonken van een prikkelende kerstromance weer aan. Opvallend: Koningin Margaret, Prinses Stacy en nicht Fiona worden alle drie vertolkt door Vanessa Hudgens. Grote fans van de actrice kunnen vanaf 18 november de film bekijken op Netflix.

Volledig scherm The Princess Switch 3: Romancing the Star © Netflix

‘A Castle For Christmas’

De beroemde auteur Sophie Brown (Brooke Shields) reist naar Schotland in de hoop een klein kasteel te kopen, maar de prikkelbare eigenaar Duke Myles (Cary Elwes) is huiverig om te verkopen aan een buitenlander. Het paar botst constant terwijl ze proberen een compromis te vinden, maar misschien vinden ze wel meer dan ze hadden verwacht. ‘A Castle For Christmas’ is vanaf 26 november te zien op Netflix.

Volledig scherm A Castle For Christmas © Netflix

‘Shaun het Schaap: De Vlucht voor Kerstmis’

Niet alleen romantische kerstfilms voor verliefde koppels, ook kinderen kunnen genieten van een een toepasselijke film tijdens de feestdagen. In deze 30 minuten durende special speelt Shaun het schaap de hoofdrol in zijn eigen winterverhaal. Shaun’s enthousiasme voor de feestdagen verandert al snel in verbijstering wanneer een boerderij-inval er per ongeluk voor zorgt dat Timmy vermist raakt. Vanaf 3 december 2021 kunnen de jongste kijkers zien of Shaun Timmy tijdig kan terugvinden.

Volledig scherm Shaun het Schaap: De Vlucht voor Kerstmis © Netflix

Ook deze kerstfilms en -series verschijnen op Netflix: - ‘Love Hard’ - ‘Father Christmas is Back’ - ‘Christmas Flow’ - ‘Blown Away: Christmas’ - ‘Elves’ - ‘Wafeltje en Mochi: Feestmaalfestijn’ - ‘Robin Robin’ - ‘Single All the Way’ - ‘David and the Elves’ - ‘A California Christmas: City Lights’ - ‘A Naija Christmas’ - ‘The Great British Baking Show: Holidays: Seizoen 4' - ‘How To Ruin Christmas: Seizoen 2' - ‘StarBeam: Beaming in the New Year’

Meer info op Netflix.

LEES OOK: