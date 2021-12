Netflix domineert Golden Globe-nominaties, Lady Gaga en Kristen Stewart opvallende genomineerden bij ‘beste actrice’

Lady Gaga

Acteurs die kans maken op een beeldje zijn onder anderen Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst voor hun rollen in ‘The Power of the Dog’. Will Smith is genomineerd voor zijn rol in ‘King Richard’ en Kristen Stewart voor haar vertolking van prinses Diana in ‘Spencer’. Lady Gaga speelde zich in de kijker als Patrizia Reggiani in ‘House of Gucci’. Andere grote namen op de nominatielijst zijn onder anderen Olivia Colman (‘The Lost Daughter’), Jennifer Lawrence (‘Don’t Look Up’), Emma Stone (‘Cruella’), Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up’), Denzel Washington (‘The Tragedy of MacBeth’) en Nicole Kidman (‘Being The Ricardos’).