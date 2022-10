Netflix deelt eerste trailer van kerstfilm met Lindsay Lohan (inclusief knipoog naar ‘Mean Girls’)

Film Wolverine is terug: Hugh Jackman maakt z'n opwachting in ‘Deadpool 3'

Goed nieuws voor fans van ‘Deadpool’: in de derde film rond de antiheld (gespeeld door Ryan Reynolds (45)), zal niemand minder dan Hugh Jackman (53) z'n opwachting maken. Voor de gelegenheid kruipt die opnieuw in de huid van z'n ‘X-men’-personage Wolverine. Met die bijzondere gastrol hoopt Reynolds om de entree van ‘Deadpool’ in het Marvel Cinematic Universe goed in te zetten, zo geeft hij aan in een grappig filmpje. In 2019 kocht Disney namelijk 20th Century Fox over, waardoor de ‘Deadpool’-verhalen deel konden worden van het MCU. Het is wel nog lang wachten op de film, want die zal pas in 2024 in de zalen te zien zijn.

28 september