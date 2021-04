Net nu Koen De Bouw en Johan Heldenbergh kans maken op een Oscar kunnen ze niet naar Hollywood: “Veel te druk met andere projecten, maar de champagne staat koel”

Geen tijd om van maandag op zondag, wanneer de Oscaruitreiking in Hollywood plaatsvindt, een nachtelijk zetelmoment in te plannen met het gezin. Niet eens voor wat gezonde spanning. “Ik heb het echt te druk om daar mee bezig te zijn. Ik ga zondagavond gewoon slapen. (lachje) Maandag moet ik al om 8 uur op een lezing zijn, het is werkendag voor mij”, zegt Koen. Zelfs voor wereldsterren is het werkendag. Monica Bellucci, zijn Italiaanse tegenspeelster in ‘The Man Who Sold His Skin’ blijft ook gewoon thuis, zo weet Koen. “Acteurs zijn heel moeilijk te verzekeren op sets momenteel, wat ook voor mij geldt. Elke extra blootstelling aan een eventuele besmetting is een risico dat we echt niet kunnen nemen”, licht hij toe. “Praktisch lukt het al evenmin. Je moet ter plekke eerst tien dagen in quarantaine, en bij thuiskomst opnieuw. Terwijl ik momenteel in de voorbereiding zit van verschillende producties, en in mei al voor twee maanden naar Zuid-Frankrijk vertrek om een nieuwe serie op te nemen. Niet haalbaar, dus. Anders was ik zeker naar Hollywood gevlogen.”