Nell Cattrysse uit ‘Broken circle breakdown’ maakt comeback in ‘Bittersweet Sixteen’: “Jarenlang gepest geweest”

FILMZe greep Vlaanderen bij de keel als kankerpatiënt in ‘The broken circle breakdown’. Amper 5 was ze en bejubeld door de filmwereld, maar het was ook de start van een zware periode. Nell Cattrysse (15) kwam zes jaar lang dagelijks wenend thuis van school. In ‘Bittersweet sixteen’ komt ze nu zelf op voor het gepeste meisje van de klas. “Jan Verheyen vroeg me persoonlijk voor deze rol.”