Natalie Portman ziet op tegen haar superheldentraining: “Ik met het gespierde lichaam van Thor? Geen idee hoe ik dat ga klaarspelen”

FilmNatalie Portman (39) kruipt binnenkort in de huid van dondergod Thor, voor de Marvel-film ‘Thor: Love And Thunder’. Daarmee is ze één van de eerste actrices die zich een lichaam vol uitgesproken spieren moet aanmeten voor een rol in een superheldenfilm. “Ik heb geen idee hoe ik het ga doen”, aldus Portman.

In een interview met Jimmy Fallon liet de actrice weten dat ze momenteel in Australië verblijft om voorbereidingen te treffen voor de film. Die zal geregisseerd worden door Taika Waititi (net zoals voorganger ‘Thor: Ragnarok’), wat betekent dat we heel wat komische elementen kunnen verwachten. Minder grappig is het strenge trainingsregime van Portman, waar ze erg tegenop ziet. “Er bestaan graphic novels waarin mijn personage uit de vorige films, Jane Foster, verandert in de machtige Thor. Daarop is het verhaal gebaseerd. Nu moet ik er dus voor zorgen dat ik er net zo gespierd ga uitzien.” Niet makkelijk, want Portman is van nature erg fijn gebouwd.

Dat ze een paar maanden in lockdown heeft gezeten, helpt volgens Portman ook niet. “Ik heb maandenlang vol zelfmedelijden kunnen neerliggen op bed, terwijl ik gebakjes en andere zoetigheden naar binnen speelde. In vorm ben ik op dit moment dus zéker niet. Maar ik probeer erg hard om er te geraken”, klinkt het. Jimmy wilde natuurlijk weten of ze dan even gekke fitnessregimes volgt als haar mannelijke tegenspelers. “Ik doe mijn best!”, lacht ze. “Maar ik ga niet liegen: ik zie er erg tegenop! Ik haat fitness. Achteraf ben ik altijd doodop, en tijdens eigenlijk ook. En op voorhand begin ik al af te zien omdat ik weet dat het eraan komt.”

‘Thor: Love And Thunder’ is de vierde Thor-film in het Marvel-universum en staat momenteel gepland voor 11 februari 2022. Maar gezien de coronacrisis is helaas geen enkele releasedatum in steen gebeiteld.