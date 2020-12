Naomi Ackie krijgt rol van Whitney Houston in biopic

FilmDe 28-jarige Britse actrice Naomi Ackie zag een droom in vervulling gaan toen ze hoorde dat zij uit honderden kandidaten is verkozen om Whitney Houston te mogen vertolken in de biopic ‘I Wanna Dance With Somebody’. Het levensverhaal van de in 2012 overleden zangeres verschijnt in het najaar van 2022. Dit meldt The Hollywood Reporter.