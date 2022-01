‘Nachtwacht’ trekt 100.000 man, slechts drie anderen komen in de buurt: “Dringend nood aan grote publieks- en feelgoodfilms”

Het overlijdensbericht van de cinema is nog niet geschreven. Maar Verheyen begint toch te zuchten wanneer hij zijn licht laat schijnen op het huidige Vlaamse filmlandschap. “Wat een dramatisch jaar is het ook geweest, zeg.” Het is verleidelijk om de schuld volledig op corona te steken, zegt de filmmaker- en kenner, maar zelfs rekening houdend met die specifieke context blijft het los daarvan nog dramatisch. “En dat maakt me ongerust”, vertelt Jan. De grote klappen vielen vooral bij de fondsenfilms, zoals hij die noemt. Films die zich wentelen in voornamelijk miserie als centraal thema en hoog aangeschreven staan, maar laag scoren. Denk à la ‘Red Sandra’ met 35.000 bezoekers, net als ‘Dealer’ met eveneens 35.000. ‘Cool Abdoul’ trok er 10.737. “En dat is te weinig qua bezoekers, het publiek heeft afgehaakt...”