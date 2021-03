Na verschillende tegenslagen: opnames ‘The Batman' eindelijk afgerond

Film Na veel uitstel: ‘Wonder Woman 1984' zal bij ons niet in de zalen te zien zijn, wel digitaal

11 maart Nadat de releasedatum verschillende keren tevergeefs werd opgeschoven is de knoop nu doorgehakt: ‘Wonder Woman 1984' zal bij ons niet meer in de zalen te zien zijn. De film is vanaf 31 maart digitaal te zien en vanaf 7 april via Video On Demand.