Na veel uitstel: ‘Wonder Woman 1984' zal bij ons niet in de zalen te zien zijn, wel digitaal

Film Nieuwste Disneyfilm ‘Raya and the Last Dragon’ op 1 in wereldwij­de box office: “Prachtige film met uitslui­tend sterke vrouwelij­ke hoofdrol­len”

16:56 Disney has done it again. Met hun nieuwste film ‘Raya and the Last Dragon’ scheert de studio meteen na de release alweer hoge toppen. Gezien er hier en daar alweer bioscopen geopend zijn staat de film op nummer 1 in de wereldwijde box office. Bovendien krijgt de prent veel lof omdat alle hoofdrollen vrouwen zijn, zonder dat daar te veel nadruk op wordt gelegd.