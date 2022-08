Na schrappen van 'Batgirl': grote baas van Marvel steekt Adil El Arbi en Bilall Fallah een hart onder de riem

Adil El Arbi deelde op zijn Instagrampagina een foto vanop de set van ‘Batgirl’. Hierop staat hij tussen de twee hoofdrolspelers van de film: Leslie Grace (27) als Batgirl en Michael Keaton (70) als Batman. Het is ruim dertig jaar geleden dat die tweede nog in de rol kroop van het personage.

Op zijn Instagrampagina deelt Adil ook een foto waarin hij het officiële filmboek van ‘Batman Returns’, een film uit 1992 met Keaton in de hoofdrol, vasthoudt. Het boek is gesigneerd door Michael Keaton met “Voor Adil”. El Arbi schrijft bij de foto op zijn Instagram: “Bedankt broer.”

“Bedankt voor alle steunberichtjes van over de hele wereld. Shout-out naar Edgar Wright en James Gunn. Jullie vriendelijke woorden en ervaringen betekenen en helpen veel tijdens deze moeilijke periode.” Regisseurs Wright en Gunn hebben namelijk soortgelijke ervaringen en moesten ook al heel wat obstakels overbruggen in het verleden.

Zo werkte Wright jarenlang aan de film ‘Antman’ voor Marvel Studios. Maar net voor de opnames van start gingen, ging het ‘Antman’-project een andere richting uit. Ook Gunn maakte zoiets mee. Hij moest ‘Guardian of the galaxy vol.3' uit handen geven. Maar werd een paar maanden later uiteindelijk toch terug aangenomen.

El Arbi deelt ook een bericht van Kevin Feige, de baas van Marvel, met wie het regisseursduo net de serie ‘Ms. Marvel’ op de markt heeft gebracht. Hij stuurde: “Mijn vrienden, ik voel me verplicht om jullie te laten weten dat we allemaal aan jullie denken. Aan de ene kant vanwege het prachtige nieuws over jouw huwelijk (Proficiat!), maar ook over het nieuws omtrent ‘Batgirl’. Wij zijn heel trots op jullie voor al het prachtige werk dat jullie verrichten, met ‘Ms. Marvel’ in het bijzonder. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst jullie nog brengt. Hopelijk tot snel.”