Na overlijden Olivia Newton-John: het verhaal van succesfilm ‘Grease’. “Ik wilde mezelf niet voor schut zetten”

FilmZe was al 29 en vooral bekend als zangeres, en toch wist Olivia Newton-John de rol van tiener Sandy in hitfilm ‘Grease’ te versieren. Met dank aan tegenspeler John Travolta, zo bleek. Nu de actrice en zangeres op 73-jarige leeftijd overleden is aan de gevolgen van borstkanker, blikken we terug op de film die van haar een wereldster maakte.

“Ik wilde zo graag dat ze mee zou spelen in ‘Grease’. De perfecte Sandy, de ultieme Sandy, dat is Olivia Newton-John. En de studio zei: ‘Laten we erover praten.’” Het zijn de woorden van John Travolta, de mannelijke hoofdrol in de musicalfilm ‘Grease’. Dat Olivia Newton-John een rol zou krijgen in de prent, lag allesbehalve voor de hand. Op het moment van de opnames was ze namelijk al 29 jaar, en dus een pak ouder dan de 17-jarige Sandy die ze zou moeten spelen. Bovendien had ze al een bloeiende carrière als zangeres. “Mijn muziekcarrière liep zo goed, ik wou dat niet verbrodden door me voor een slechte film te engageren”, bekende ze in Vanity Fair. “Bovendien had ik geen ervaring en had ik een Australisch accent.”

“John wilde echt dat ík het zou doen. Voor mij was dat één van de beslissende factoren”, vertelde Olivia in een interview. Toch vroeg ze zélf om een screentest. “Ik was me bewust van mijn beperkingen en wilde mezelf niet voor schut zetten”, zei ze ooit in een interview. “Ik was niet zo ervaren als John en ik beheerste zo moeilijk het Amerikaans accent dat ze mijn personage moesten herschrijven”, aldus Olivia. “Ze hebben van mij dan maar een buitenlandse uitwisselingsstudent uit Australië gemaakt.” John stond haar ondertussen van aan de zijlijn aan te moedigen. Hij deed zelfs één keer of hij een foutje maakte, zodat de camera’s zouden stoppen, en Olivia met volle moed een scène opnieuw kon inblikken. “Hij kwam naar me toe en fluisterde in mijn oor: ‘Ik denk dat je het beter kunt’. Dat was een heel genereus gebaar, het is heel genereus voor een acteur om dat te doen.”

Johns bewondering voor Olivia werd enkel groter toen ze samen voor het eerst ‘You’re the One That I Want’ zongen. “We hadden die wisselwerking en het was een nieuw nummer - het maakte geen deel uit van het originele verhaal. Dat was erg opwindend”, vertelde Travolta. “We creëerden één van de grootste duetten in de geschiedenis en daar zit schoonheid in.” Het nummer werd inderdaad razend populair, en ging rechtstreeks naar de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Na amper drie maanden had het nummer al de platina-status behaald, wat betekent dat er meer dan 1 miljoen exemplaren van werden verkocht.

Crush

‘Grease’ vertelt het verhaal van het brave meisje Sandy en ‘bad boy’ Danny, die tijdens een zomervakantie in de jaren 50 verliefd worden en vervolgens naar dezelfde middelbare school gaan. De chemie tussen beide hoofdrolspelers is zo fenomenaal dat er al snel geruchten de ronde doen dat John en Olivia ook in het echte leven een koppel zijn. “Daar was dus niks van aan”, vertelde Olivia. “We hadden een kleine crush op elkaar, maar ik was met iemand anders (Lee Kramer, red.), en John ging op persoonlijk vlak door een zeer moeilijke periode.” John rouwde inderdaad om de dood van zijn liefje, actrice Diana Hyland, die twee maanden voor de start van de opnames was overleden aan kanker. Wel oneindig veel respect, maar dus geen amoureuze escapades tussen de hoofdpersonages.

Volledig scherm Olivia Newton-John en John Travolta in 'Grease' © Brunopress

De musicalfilm wordt wereldwijd een kassucces, met een Oscarnominatie voor de soundtrack ‘Hopelessly Devoted to You’ en tal van Golden Globe-nominaties, waaronder die voor Beste Actrice in een musical of komische film voor Olivia. Voor Olivia betekende de film een ongeziene doorbraak. “Het veranderde mijn leven compleet”, zei ze. “Voor ‘Grease’ zong ik countrynummers, na ‘Grease’ begon ik uitdagendere popliedjes te zingen, zoals ‘Physical’. Als ik me plots buitensporig wou gedragen, dan mocht dat.”

Strakke, zwarte pakje

En dat had ze dus naar eigen zeggen allemaal te danken aan brave Sandy die veranderde in pittige Sandy en daardoor menig man van zijn sokken blies. “Alles aan de film was leuk, maar als ik een favoriet moment moet kiezen, dan toch de transformatie van Sandy 1 naar Sandy 2. Ik moest gaandeweg een ander persoon spelen en moest andere kleren dragen. Als ik dat strakke, zwarte pakje droeg terwijl ik ‘You’re the One That I Want’ zong, reageerden de mannen op de set plots helemaal anders.” De opnames van dat nummer verliepen overigens minder comfortabel dan gedacht. “Het was bloedheet en ik moest zelfs in dat nauwe pakje genaaid worden”, herinnerde Olivia zich.

Dan waren de kusscènes met John Travolta nét iets leuker. “Ik was natuurlijk nerveus”, vertelde ze over haar eerste kus, die van de strandscène. “Maar het was zo'n bijzondere dag en een leuke manier om John wat beter te leren kennen, want zoveel tijd hadden we nog niet samen doorgebracht. Het was heerlijk. Het was bijzonder.”

